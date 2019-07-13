Десять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в Сомали, фото: TRT World

https://racurs.ua/n124240-boeviki-zahvatili-otel-v-somali-desyat-chelovek-pogibli.html

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По крайней мере 10 человек были убиты и десятки получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу «Асаси» в портовом сомалийском городе Кисмайо.

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Боевики сначала взорвали автомобиль, а затем со стрельбой захватили отель, убивая гражданских лиц. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в этом здании чиновники и местные старейшины, которые в основном представляли один из кланов, обсуждали будущие региональные выборы, запланированные на август.

Полицейские сообщили журналистам, что стрельба прекратилась примерно через полтора часа после взрыва, однако боевики еще продолжали оставаться в здании.

Союз журналистов Сомали заявили о двух убитых работниках СМИ — корреспонденте SBC TV Мохаммеде Омаре Сахе и основательнице популярного YouTube-канала Integration TV Ходан Налу. Они стали первыми журналистами, которые погибли в Сомали в этом году, отметили в союзе.

Отмечается, что Саха получил пулевое ранение в голову, пытаясь сфотографировать нападавших.

Также среди погибших был бывший министр местной администрации и депутат.

Экстремистская организация «Харакат Аш-Шабааб», которая пытается свергнуть власть в стране, взяла на себя ответственность за этот теракт.

Кисмайо является главным городом Джубаленда — региона, расположенного на юге Сомали. В 2012 году «Харакат Аш-Шабааб» выбили из этого города, однако боевики все еще контролируют часть Джубаленда.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш уже осудил это нападение, выразив «поддержку и солидарность ООН с народом Сомали в их стремлении к мирному будущему».

Напомним, в январе этого года исламистские боевики в соседней с Сомали Кении совершили неудачную попытку захватить пятизвездочный отель в столице страны Найроби.