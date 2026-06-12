Армія РФ розгорнула понтонну переправу біля пошкодженого мосту в районі Чонгара. Фото:

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Понтонна переправа з’явилася біля пошкодженого мосту в районі Чонгару, який з'єднує анексований Крим з окупованими районами Херсонської області.

У черзі на переправу чекають колони вантажних автомобілів. Так, вантажівки, що рухаються по понтонному мосту в бік окупованої частини Херсонщини, зафіксували на супутникових знімках за 12 червня. Основний міст раніше був пошкоджений і закритий. Про це повідомила «Радіо Свобода».

На світлинах також можна побачити, що перед понтонним мостом стоять 17 вантажівок і кілька легкових автомобілів. А ще 15 вантажних автомобілів стоять перед контрольним пропускним пунктом «Джанкой».

При цьому не видно жодної вантажівки чи легкового авто, які прямують у бік Криму.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що Сили оборони України повністю зруйнували Чонгарський міст, який з'єднує окуповану частину Херсонщини та анексований Крим і є одним із ключових логістичних маршрутів армії РФ. Внаслідок нового потужного удару були повністю зруйновані конструкції споруди.

А 11 червня стало відомо, що українські військові також уразили чотири мости в районі Армянська на в’їзді до Криму. Були атаковані два мости через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп — Армянськ та міст у районі населеного пункту Ставки.

Джерело: «Радіо Свобода»