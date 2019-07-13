Новости спорта: украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон, фото — Твиттер Уимблдона

https://racurs.ua/n124258-ukrainka-snigur-vyigrala-uniorskiy-uimbldon-video.html

Ракурс

Уверенной победой 17-летней украинки Дарьи Снигур завершился 13 июля финал юниорского Уимблдона. Снигур была сильнее американки Алексы Ноэль и отпраздновала убедительную победу в двух сетах.

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Начало матча было для украинки не самым лучшим, поскольку она проигрывала 1:4. Впоследствии в первой партии она выиграла пять геймов подряд и выиграла ее 6:4. Второй сет был за Дарьей с аналогичным счетом 6:4.

Для Снигур успех в Лондоне — главный в карьере. Ранее 17-летняя украинка доходила только до полуфинала юношеского Открытого чемпионата Австралии. Сейчас Снигур занимает 423 место в рейтинге WTA.

На пути к главному призу она победила латышку Камиллу Бартон, британку Эрин Ричардсон, американку Робин Монтгомери, россиянку Полину Кудерметову и американку Эмму Наварро.

Дарья стала второй теннисисткой из Украины, которая выигрывала самый престижный турнир в мире. В 2004 году это удалось Екатерине Бондаренко. Всего же в финал юниорского Уимблдона доходили пять теннисисток из Украины — Снигур, Бондаренко, Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина на нынешнем «взрослом» Уимблдоне дошла до полуфинала.