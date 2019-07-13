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Ракурс
Победы на Универсиаде: легкоатлеты принесли еще два золота в копилку Украины, фото - "Жесткая атлетика"

Легкоатлеты принесли еще два золота в копилку Украины на Универсиаде

13 июл 2019, 21:51
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Легкоатлеты принесли еще два золота в копилку сборной Украины на 30-й Всемирной универсиаде в Неаполе. В предпоследний день соревнований чемпионкой стала Юлия Чумаченко, которая выиграла соревнования в прыжках в высоту, а также женская эстафетная сборная в беге 4 по 400 метров. Кроме того, Ирина Геращенко выиграла в секторе для прыжков в высоту серебряную награду.

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Как сообщает сайт соревнований, Чумаченко в Неаполе покорилась высота 1,94 м, Геращенко — 1,91 м. Эстафетная сборная в составе Марии Миколенко, Насти Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник опередила в финале мексиканок и австралиек.

Украина пока вторая в зачете в легкой атлетике на Универсиаде. В этом виде спорта наши атлеты завоевали пять золотых и три серебряных награды.

В общем зачете Универсиады сборная Украины идет на 10 месте, завоевав 20 наград (шесть золотых и по семь серебряных и бронзовых).

«Ракурс» сообщал о победе в Неаполе 17-летней гимнастки Евы Мелещук, которая была первой в соревнованиях с булавами.

Источник: Ракурс


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Легкоатлеты принесли еще два золота в копилку Украины на Универсиаде

Легкоатлеты принесли еще два золота в копилку сборной Украины на Универсиаде в Неаполе. В предпоследний день соревнований чемпионкой стала Юлия Чумаченко (прыжки в высоту), а также эстафетная сборная в беге 4 по 400 метров

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