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Автомобіль в'їхав у натовп в Лондоні, є поранені. Фото: Mike Carroccetto

Автомобіль в’їхав у натовп в Лондоні, є поранені

14 лип 2019, 08:08
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У Великій Британії автомобіль в’їхав у натовп. В результаті нападу в Лондоні постраждали семеро осіб.

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Один з поранених був доставлений в лікарню з переломом ноги, а у решти шістьох легкі травми. Інцидент стався на південному заході Лондона в Баттерсі. Про це повідомляє The Guardian.

Потерпілому спочатку надали необхідну допомогу на місці, а потім відвезли в лікарню. У групу осіб в’їхали, коли вони вийшли з готелю.

У поліції зазначають, що інцидент стався близько 23.15 за місцевим часом. Правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в замаху на вбивство, а ще чотирьох затримали за порушення громадського порядку — вони побилися.

Офіцери поліції заявили, що інцидент не пов’язаний з тероризмом, а тому й не розслідується як такий. Наразі ведуться слідчі заходи по встановленню обставин.

Як раніше повідомлялося, у вересні минулого року автомобіль в’їхав у натовп в Китаї. Тоді загинули троє осіб і понад 40 китайців отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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