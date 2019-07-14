Місце інциденту, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n124292-v-odesi-stavsya-zsuv-runtu-na-plyaji-ryatuvalnyky-zdiysnuut-poshukovi-roboty-foto-video.html

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Сьогодні о 17.28 рятувальники отримали інформацію про зсув ґрунту у Київському районі Одеси між центральним пляжем та пансіонатом «Борей».

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Площа зсуву становить 150 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місті інциденту працюють рятувальники, котрі перевіряють, чи не потрапили під нього люди. Наразі постраждалих не знайдено.

Зазначається, що цей пляж вважається аварійним і був закритий для відвідування, тому, ймовірно, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За інформацією видання «Пушкинская», на місці зсуву працюють півтора десятка рятувальників. Їм на допомогу прийшли також місцеві жителі, котрі почули про зсув.

На місці інциденту вже знайшли речі, проте доля їхніх власників наразі не відома. Неподалік місця зсуву чергує автомобіль швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Непалі понад 40 осіб стали жертвами повеней та селів, ще щонайменше 17 осіб вважаються зниклими безвісти. Сильну повінь зафіксували в 21 з 77 повітів країни. Загалом від негоди постраждали 830 осіб.