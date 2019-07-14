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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: LIGA.net

Кожному хутору — свій референдум: у «Слузі народу» озвучили нову ініціативу

14 лип 2019, 22:08
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Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що питання перейменування населених пунктів у межах проведеної в Україні декомунізації повинні вирішуватися не Верховною Радою, а місцевими жителями на референдумі.

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Про це Разумков заявив сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

На жаль, місцеві ради також не завжди відображають в повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів, — вважає Разумков.

У минулому році в Інституті національної пам’яті повідомляли, що в межах декомунізації в Україні перейменували 987 населених пунктів, 52 тис. топонімів, демонтували майже 2,5 тис. пам’ятників, з яких понад 1,5 тис. були пам’ятниками Леніну.

Нагадаємо, Інститут національної пам’яті нещодавно звернувся до Генпрокуратури та Нацполіції через відновлення в Харкові пам’ятника Жукову, встановлення якого порушує закон про декомунізацію. Інститут закликає правоохоронців притягнути винних осіб до відповідальності.


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999

Кожному хутору — свій референдум: у «Слузі народу» озвучили нову ініціативу

У партії «Слуга народу» вважають, що питання перейменування населених пунктів у межах декомунізації повинні вирішуватися не Верховною Радою, а місцевими жителями на референдумі

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