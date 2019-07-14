Джміль та Corydalis ambigua, фото: Yuimi Hirabayashi

https://racurs.ua/ua/n124290-zmina-klimatu-ranniy-pryhid-vesny-porushuie-vzaiemozvyazok-mij-roslynamy.html

Ракурс

Раннє танення снігу порушує взаємозв'язок між рослинами та комахами, які їх запилюють. В результаті рослини починають цвісти ще до того, як прокинуться їхні запилювачі.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеної групою вчених з Університету Хоккайдо (Японія) та Арктичного університету Норвегії.

Здійснюваний ученими експеримент стосувався Corydailis ambigua — бульбоподібних ранніх східноазіатських квіткових рослин, котрі проростають у Японії, Китаї, Кореї, російському Далекому Сході та на північноамериканському березі Берингового моря, а також запилювача цих рослин — джмеля.

Зазвичай цвітіння квітів і поява джмелів є синхронізованими.

Учені спостерігали за рослинами і комахами протягом 19 років в лісі на японському острові Хоккайдо, записуючи терміни танення снігу, цвітіння і появу джмелів, а також кількість насіння, що утворюється. Таким чином, вони змогли спостерігати, як час танення снігу та температура навколишнього середовища впливають на локальну фенологію.

Довгостроковий моніторинг показав, що час танення снігу впливає на час цвітіння Corydailis ambigua. Чим раніше сніг тане, тим раніше відбувається цвітіння квітів. Дослідники також виявили, що джмелі, які зимують під землею, стають активними, коли температура ґрунту досягає 6°.

Коли танення снігу відбувається дуже рано, цвітіння має тенденцію розпочинатися ще до появи джмелів, створюючи невідповідність. Чим більша невідповідність, тим менша кількість насіння з’являється через недостатнє запилення.

Експеримент з навмисного видалення снігу також показав подібні тенденції, підтверджуючи, що фенологічна невідповідність впливає на кількість насіння у цих ранніх весняних квітів.

Наше дослідження показує, що ранній прихід весни збільшує ризик порушення взаємної взаємодії між рослинами і запилювачами, — наголошують дослідники. — Вивчення того, як ця фенологічна невідповідність вплине на відтворення та виживання рослин і комах, може допомогти нам знайти відповідь на більш загальне питання — як глобальне потепління впливає на загальну екосистему.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що висаджування 1 млрд га лісів може допомогти подолати глобальне потепління.