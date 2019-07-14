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Ракурс
Шмель и Corydalis ambigua, фото: Yuimi Hirabayashi

Изменение климата: ранний приход весны нарушает взаимосвязь между растениями и насекомыми-опылителями — ученые

14 июл 2019, 21:35
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Раннее таяние снега нарушает взаимосвязь между растениями и насекомыми, их опыляющими. В результате растения начинают цвести еще до того, как проснутся их опылители.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой ученых из Университета Хоккайдо (Япония) и Арктического университета Норвегии.

Осуществляемый учеными эксперимент касался Corydailis ambigua — клубневидных ранних восточноазиатских цветочных растений, которые прорастают в Японии, Китае, Корее, российском Дальнем Востоке и на североамериканском берегу Берингового моря, а также опылителей этих растений — шмеля.

Обычно цветение цветов и появление шмелей являются синхронизированными.

Ученые наблюдали за растениями и насекомыми в течение 19 лет в лесу на японском острове Хоккайдо, записывая сроки таяния снега, цветения и появление шмелей, а также количество образующихся семян. Таким образом, они смогли наблюдать, как время таяния снега и температура окружающей среды влияют на локальную фенологию.

Долгосрочный мониторинг показал, что время таяния снега влияет на время цветения Corydailis ambigua. Чем раньше снег тает, тем раньше происходит цветение цветов. Исследователи также обнаружили, что шмели, которые зимуют под землей, становятся активными, когда температура почвы достигает 6°.

Когда таяние снега происходит очень рано, цветение имеет тенденцию начинаться еще до появления шмелей, создавая несоответствие. Чем больше несоответствие, тем меньшее количество семян появляется из-за недостаточного опыления.

Эксперимент по принудительному удалению снега также показал подобные тенденции, подтверждая, что фенологическое несоответствие влияет на количество семян у этих ранних весенних цветов.

Наше исследование показывает, что ранний приход весны увеличивает риск нарушения взаимного взаимодействия между растениями и опылителями, — отмечают исследователи. — Изучение того, как это фенологическое несоответствие повлияет на воспроизведение и выживания растений и насекомых, может помочь нам найти ответ на более общий вопрос — как глобальное потепление влияет на общую экосистему.

Напомним, недавно ученые установили, что высадка 1 млрд га лесов может помочь преодолеть глобальное потепление.


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