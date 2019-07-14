Последствия сильного ветра в Оленовке, фото: Александр Горный

https://racurs.ua/n124289-unesennye-vetrom-v-krymu-stihiya-snesla-turisticheskie-domiki-v-otkrytii-kotoryh-uchastvovali.html

Ракурс

В Крыму сильный ветер перевернул туристические домики автокемпинга «‎Оленевка Village», в открытии которого в апреле этого года участвовал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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Об этом в соцсетях сообщают очевидцы инцидента.

Стихия перевернула на крышу два домика. В одном в это время находился мужчина. По словами очевидцев, он в результате инцидента, как минимум, повредил руку.

Мы могли бы стать Элли и Тотошкой из Канзаса, но, по счастливой случайности, наш домик устоял, — отметила одна из постоятельниц кемпинга, которая находилась в соседнем с пострадавшими здании, имея ввиду (персонажей известной детской книги «Волшебник изумрудного города» писателя Александра Волкова.

Всего в состав «Оленевка Village», расположенного в поселке Оленевка на западном берегу Крыма возле мыса Тарханкут, входят 250 домиков, рассчитанных на проживание 1 тыс. человек.

Напомним, в Азербайджане из-за падения ветви 500-летнего дерева пострадали 19 человек. В расположенном на севере страны городе Шеки, где произошел этот инцидент, в последние дни установилась ветреная погода.