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Ракурс
Наслідки сильного вітру в Оленівці, фото: Олександр Горний

Віднесені вітром: у Криму стихія знесла туристичні будиночки, у відкритті яких брали участь окупанти (ФОТО)

14 лип 2019, 21:02
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У Криму сильний вітер перекинув туристичні будиночки автокемпінгу «Оленівка Village», у відкритті якого в квітні цього року брав участь очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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Про це в соцмережах повідомляють очевидці інциденту.

Стихія перекинула на дах два будиночки. В одному в цей час перебував чоловік. За словами очевидців, він в результаті інциденту, щонайменше, пошкодив руку.

Ми могли б стати Еллі і Тотошкою з Канзасу, але, завдяки щасливому випадку, наш будиночок встояв, — зазначила одна з клієнток кемпінгу, яка перебувала в сусідній з постраждалими будівлі, маючи на увазі персонажів відомої дитячої книги «Чарівник смарагдового міста» письменника Олександра Волкова.

Всього до складу «Оленівка Village», розташованого в селищі Оленівка на західному березі Криму біля мису Тарханкут, входять 250 будиночків, розрахованих на проживання 1 тис. осіб.

Наслідки сильного вітру в Оленівці, фото: Олександр Горний

Наслідки сильного вітру в Оленівці, фото: Олександр Горний

Наслідки сильного вітру в Оленівці, фото: Олександр Горний

Наслідки сильного вітру в Оленівці, фото: Олександр Горний

Нагадаємо, в Азербайджані через падіння гілки 500-річного дерева постраждали 19 осіб. У розташованому на півночі країни місті Шекі, де стався цей інцидент, в останні дні встановилася вітряна погода.

Джерело: Ракурс


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