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Дев'ять людей загинули в результаті падіння літака в Швеції, фото: Aftonbladet

Літак з парашутистами впав на півночі Швеції (ФОТО)

14 лип 2019, 20:27
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Біля розташованого на півночі Швеції міста Умео впав невеликий одномоторний літак з парашутистами.

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Дев’ять людей, які перебували на борту, загинули. Про це повідомляє видання Aftonbladet з посиланням на офіційну заяву влади шведського регіону Вестерботтен.

Літак моделі GA8 Airvan виробника GippsAero вилетів з Умео о 13.33, сигнал тривоги від нього надійшов в 14.12. Літальний апарат впав на острів Стурсандсшер, розташований на річці Умеельвен за 5 км на південний схід від центру Умео.

Причини інциденту встановлюються. На кілька годин поліція оточувала місце падіння, зараз доступ до нього знову відкритий.

За словами свідків, літак потрапив у вертикальний штопор.

Один зі свідків повідомив, що бачив схожий на парашут шматок тканини, який звисав з літака. Ймовірно, саме він привів до втрати керованості літаком.

Дев'ять людей загинули в результаті падіння літака в Швеції, фото: Aftonbladet

Дев'ять людей загинули в результаті падіння літака в Швеції, фото: Aftonbladet

Дев'ять людей загинули в результаті падіння літака в Швеції, фото: Aftonbladet

Нагадаємо, сьогодні поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області впав вертоліт Мі-2, який здійснював роботи з обприскування полів. Пілот в результаті цього інциденту загинув.


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