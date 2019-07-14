На Сумщині упав вертоліт Мі-2, фото: Wikiwand

https://racurs.ua/ua/n124284-na-sumschyni-upav-vertolit-odna-ludyna-zagynula-foto.html

Ракурс

У Сумській області сьогодні під час проведення робіт з обприскування полів упав вертоліт Мі-2. Пілот літального апарату внаслідок інциденту загинув.

Loading...

Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумської області.

Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.

Причини падіння вертольота встановлюються.

Мі-2 — це радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 60-х років минулого століття. Окрім сільськогосподарської галузі, він широко застосовується для транспортних перевезень (може брати на борт до восьми пасажирів), а також у військовій сфері.

Нагадаємо, у червні в Полтавській області після здійснення аварійної посадки згорів літак Ан-2, який здійснював обприскування полів. Двоє пілотів, які перебували на його борту, встигли вистрибнути, коли літак ще перебував у повітрі. Їх з отриманими під час цього інциденту травмами госпіталізували.