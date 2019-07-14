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На Сумщине упал вертолет Ми-2, фото: Wikiwand

На Сумщине упал вертолет, один человек погиб (ФОТО)

14 июл 2019, 17:52
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В Сумской области сегодня во время проведения работ по опрыскивания полей упал вертолет Ми-2. Пилот летательного аппарата в результате инцидента погиб.

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Информация о падении вертолета к спасателям поступила в 15.29. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сумской области.

ЧП произошло вблизи села Яблочное Великописаревского района.

Причины падения вертолета устанавливаются.

На Сумщине упал вертолет Ми-2, фото: ГСЧС

Ми-2 — это советский многоцелевой вертолёт, разработанный в начале 60-х годов прошлого века. Кроме сельскохозяйственной отрасли, он широко применяется для транспортных перевозок (может брать на борт до восьми пассажиров), а также в военной сфере.

Напомним, в июне в Полтавской области после совершения аварийной посадки сгорел самолет Ан-2, который осуществлял опрыскивания полей. Двое пилотов, находившихся на его борту, успели выпрыгнуть, когда самолет еще находился в воздухе. Их с полученными во время этого инцидента травмами госпитализировали.

Источник: Ракурс


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