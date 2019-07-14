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Ракурс
Инцидент произошел сегодня возле села Огульцы, фото: ГСЧС

На Харьковщине во время движения загорелся тепловоз (ФОТО)

14 июл 2019, 17:19
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Сегодня в Харьковской области во время движения загорелся тепловоз. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы.

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Тепловоз был в составе товарного поезда, который направлялся из Полтавы в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Предварительной версией инцидента считается короткое замыкание. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В ГСЧС Харьковщины сообщают, что сообщение о возгорании поступило в 10.17.

Пожар площадью 30 кв. м охватил кабину и тяговую установку неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом. В подвижном составе, кроме этих двух тепловозов, были еще 56 грузовых вагонов.

Пожар был ликвидирован в 12.32. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Инцидент произошел сегодня возле села Огульцы, фото: Национальная полиция

Инцидент произошел сегодня возле села Огульцы, фото: ГСЧС

Инцидент произошел сегодня возле села Огульцы, фото: ГСЧС

Инцидент произошел сегодня возле села Огульцы, фото: ГСЧС

Напомним, сегодня в Харькове во время движения загорелось маршрутное такси «Богдан» с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет, водитель смог вывести пассажиров из транспортного средства.

Источник: Ракурс


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