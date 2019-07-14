Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: ДСНС

На Харківщині під час руху загорівся тепловоз (ФОТО)

14 лип 2019, 17:19
999

Сьогодні в Харківській області під час руху загорівсь тепловоз. Інцидент стався на залізничній станції «Пірогово» неподалік села Огульці.

Loading...

Тепловоз був у складі товарного потяга, який прямував з Полтави до Харкова. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Попередньою версією інциденту вважається коротке замикання. Наразі обставини інциденту встановлюються.

У ДНСН Харківщини повідомляють, що повідомлення про займання надійшло о 10.17.

Пожежа площею 30 кв. м охопила кабіну та тягову установку непрацюючого електровозу, який транспортувався на ремонт іншим електровозом. У рухомому складі, окрім цих двох тепловозів, було ще 56 вантажних вагонів.

Пожежу було ліквідовано о 12.32. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: Національна поліція

Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: ДСНС

Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: ДСНС

Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Харкові під час руху загорілося маршрутне таксі «Богдан» з пасажирами. Постраждалих внаслідок інциденту немає, водій зміг вивести пасажирів з транспортного засобу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Бойовики змусили 70-річного жителя Донецька бігти через мінне поле до позиції ЗСУ

Окупанти змусили жителя Донецька 1949 року народження бігти через встановлене ними ж мінне поле до позицій ЗСУ. Українські військові розпізнали цивільну особу й підпустили чоловіка до своїх позицій

Новини України
19:39

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

На Рівненщині затримали дідуся загиблих через вибух снаряду дітей. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На території домоволодіння знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

Новини України
15:38

«Я теж Віталій Марків!»: батальйон Нацгвардії підтримав побратима (ВІДЕО)

Бійці батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Національної гвардії України виступили на підтримку Віталія Марківа, якого суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років тюрми

Новини України
20:16   13 лип
Новини партнерів
Загрузка...