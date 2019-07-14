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Інцидент стався сьогодні неподалік села Огульці, фото: ДСНС
На Харківщині під час руху загорівся тепловоз (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n124283-na-harkivschyni-pid-chas-ruhu-zagorivsya-teplovoz-foto.htmlРакурс
Сьогодні в Харківській області під час руху загорівсь тепловоз. Інцидент стався на залізничній станції «Пірогово» неподалік села Огульці.
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Тепловоз був у складі товарного потяга, який прямував з Полтави до Харкова. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Попередньою версією інциденту вважається коротке замикання. Наразі обставини інциденту встановлюються.
У ДНСН Харківщини повідомляють, що повідомлення про займання надійшло о 10.17.
Пожежа площею 30 кв. м охопила кабіну та тягову установку непрацюючого електровозу, який транспортувався на ремонт іншим електровозом. У рухомому складі, окрім цих двох тепловозів, було ще 56 вантажних вагонів.
Пожежу було ліквідовано о 12.32. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, сьогодні в Харкові під час руху загорілося маршрутне таксі «Богдан» з пасажирами. Постраждалих внаслідок інциденту немає, водій зміг вивести пасажирів з транспортного засобу.
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