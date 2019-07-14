Окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n124287-boyovyky-zmusyly-70-richnogo-jytelya-donecka-bigty-cherez-minne-pole-do-pozyciyi-zsu.html

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Вчора ввечері бойовики змусили 70-річного жителя тимчасово окупованого Донецька бігти через встановлене ними ж мінне поле до позицій українських військових.

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Метою цього вчинку окупантів було виявлення системи вогневих позицій на опорних пунктах ЗСУ. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Українські військовослужбовці, котрі перебували на спостережному пункті, побачивши, що це цивільна особа, підпустили жителя Донецька до позицій ЗСУ без ризику для його життя.

Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення, — наголошує прес-служба ООС.

Нагадаємо, у лютому бойовики обстріляли керованими снарядами російського виробництва будинки місцевих жителів поблизу міста Вуглегірська Бахмутського району Донецької області. В результаті прямого влучання було знищено будинок 70-річного місцевого жителя, який дивом залишився живим.