Оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, фото: «Информатор»

https://racurs.ua/n124287-boeviki-zastavili-70-letnego-jitelya-donecka-bejat-cherez-minnoe-pole-k-poziciyam-vsu.html

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Вчера вечером боевики заставили 70-летнего жителя временно оккупированного Донецка бежать через установленное ими же минное поле к позициям украинских военных.

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Целью этого поступка оккупантов было выявление системы огневых позиций на опорных пунктах ВСУ. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Украинские военнослужащие, которые находились на наблюдательном пункте, увидев, что это гражданское лицо, подпустили жителя Донецка к позициям ВСУ без риска для его жизни.

Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения, — отмечает пресс-служба ООС.

Напомним, в феврале боевики обстреляли управляемыми снарядами российского производства дома местных жителей вблизи города Углегорска Бахмутского района Донецкой области. В результате прямого попадания был уничтожен дом 70-летнего местного жителя, который чудом остался жив.