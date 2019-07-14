Девять человек погибли в результате падения самолета в Швеции, фото: Aftonbladet

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Ракурс

Возле расположенного на севере Швеции города Умео упал небольшой одномоторный самолет с парашютистами.

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Находившиеся на борту девять человек погибли. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на официальное заявление властей шведского региона Вестерботтен.

Самолет модели GA8 Airvan производителя GippsAero вылетел из Умео в 13.33, сигнал тревоги от него поступил в 14.12. Летательный аппарат упал на остров Стурсандсшэр, расположенный на реке Умеэльвен за 5 км на южный восток от центра Умео.

Причины инцидента устанавливаются. На несколько часов полиция оцепляла место происшествия, сейчас доступ к нему снова открыт.

По словам свидетелей, самолет попал в вертикальный штопор.

Один из свидетелей сообщил, что видел свисающий из самолета кусок ткани, похожий на парашют. Вероятно, именно он привел к потере управляемости самолетом.

Напомним, сегодня вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области упал вертолет Ми-2, осуществлявший работы по опрыскиванию полей. Пилот в результате этого инцидента погиб.