Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Палац шекінських ханів, фото: «Вікіпедія»

В Азербайджані 19 людей постраждали внаслідок падіння гілки 500-річного дерева

14 лип 2019, 18:56
999

В Азербайджані 19 людей, серед яких були й туристи, постраждали внаслідок падіння гілки 500-річного дерева.

Loading...

Інцидент стався на території резиденції шекінських ханів, розташованої в місті Шекі, що на півночі країни. Про це повідомляє «Російська служба BBC» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Азербайджану.

Зазначається, що двох постраждалих госпіталізували, решті була надана медична допомога. Для госпіталізованих осіб довелося зі столиці країни міста Баку викликати кваліфікованих спеціалістів, наголошують у міністерстві.

Відомо, що серед постраждалих є двоє громадян Росії та п’ятеро сирійців.

В останні дні в регіоні, де стався інцидент, встановилася вітряна погода.

Побудована у XVIII ст. резиденція ханів та історична частина міста Шекі включені до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у серпні 2017 року група українських туристів з Одеси потрапила під каменепад у Північній Осетії (РФ). В результаті двох туристів придавило камінням. Згодом постраждалих туристів госпіталізували до клінічної лікарні Владикавказа.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Бойовики змусили 70-річного жителя Донецька бігти через мінне поле до позиції ЗСУ

Окупанти змусили жителя Донецька 1949 року народження бігти через встановлене ними ж мінне поле до позицій ЗСУ. Українські військові розпізнали цивільну особу й підпустили чоловіка до своїх позицій

Новини України
19:39

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

На Рівненщині затримали дідуся загиблих через вибух снаряду дітей. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На території домоволодіння знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

Новини України
15:38

«Я теж Віталій Марків!»: батальйон Нацгвардії підтримав побратима (ВІДЕО)

Бійці батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Національної гвардії України виступили на підтримку Віталія Марківа, якого суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років тюрми

Новини України
20:16   13 лип
Новини партнерів
Загрузка...