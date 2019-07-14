В Азербайджані 19 людей постраждали внаслідок падіння гілки 500-річного дерева

Палац шекінських ханів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124286-v-azerbaydjani-19-ludey-postrajdaly-vnaslidok-padinnya-gilky-500-richnogo-dereva.html

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В Азербайджані 19 людей, серед яких були й туристи, постраждали внаслідок падіння гілки 500-річного дерева.

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Інцидент стався на території резиденції шекінських ханів, розташованої в місті Шекі, що на півночі країни. Про це повідомляє «Російська служба BBC» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Азербайджану.

Зазначається, що двох постраждалих госпіталізували, решті була надана медична допомога. Для госпіталізованих осіб довелося зі столиці країни міста Баку викликати кваліфікованих спеціалістів, наголошують у міністерстві.

Відомо, що серед постраждалих є двоє громадян Росії та п’ятеро сирійців.

В останні дні в регіоні, де стався інцидент, встановилася вітряна погода.

Побудована у XVIII ст. резиденція ханів та історична частина міста Шекі включені до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у серпні 2017 року група українських туристів з Одеси потрапила під каменепад у Північній Осетії (РФ). В результаті двох туристів придавило камінням. Згодом постраждалих туристів госпіталізували до клінічної лікарні Владикавказа.