Штучний інтелект створив вакцину від грипу

https://racurs.ua/ua/n124285-z-yavylasya-persha-povnistu-stvorena-shtuchnym-intelektom-vakcyna.html

Ракурс

Команда австралійських учених з Університету Фліндерс створила нову вакцину, яка вважається першим таким препаратом у світі, повністю розробленим за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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Хоча раніше вже були препарати, розроблені з використанням комп’ютерів, ця вакцина стала ще однин кроком далі у застосуванні штучного інтелекту у цій сфері, повідомляє видання Science Alert.

Вакцину створив штучний інтелект SAM (Search Algorithm for Ligands, Алгоритм пошуку лігандів).

За словами дослідників, ця назва точно відображає принцип роботи SAM — шукати всі можливі хімічні сполуки, щоб знайти підходящий для людей препарат. Ліганди — це хімічні сполуки, як правило невеликі молекули, котрі формують комплекси з певними біомолекулами, що призводить до певних біохімічних, фізіологічних або фармакологічних ефектів.

SAM «просіював» трильйони таких сполук, щоб знайти кандидатів, які, на його думку, могли б бути хорошими імунними ліками для людини.

Згодом дослідники взяли найкращих кандидатів, визначених SAM, синтезували їх у лабораторії та протестували на клітинах крові людини, щоб побачити, чи будуть вони працювати.

Це підтвердило, що SAM не тільки мав змогу ідентифікувати хороші речовини, але й насправді придумав кращі імунні лікарські засоби, ніж ті, що є зараз, — зазначають дослідники.

Виявилося, що знайдені SAM речовини змогли значно підвищити ефективність вакцини проти грипу.

Ми вже знаємо з тестування на тваринах, що ця вакцина краще захищає від грипу, перевершуючи існуючі вакцини. Тепер нам просто потрібно підтвердити її ефективність у людей, — зазначають дослідники.

За словами учених, це показує, що ШІ потенційно може скоротити нормальний процес виявлення і розвитку ліків на десятиліття і заощадити сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, в Японії нещодавно розпочався експеримент із застосування системи штучного інтелекту для захисту дітей від домашнього насильства.