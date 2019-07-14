Искусственный интеллект создал вакцину против гриппа

https://racurs.ua/n124285-poyavilas-pervaya-polnostu-sozdannaya-iskusstvennym-intellektom-vakcina.html

Ракурс

Команда австралийских ученых из Университета Флиндерс создала новую вакцину, которая считается первым таким препаратом в мире, полностью разработанным с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Хотя уже были препараты, разработанные с использованием компьютеров, эта вакцина стала еще одним шагом дальше в применении искусственного интеллекта в этой сфере, сообщает издание Science Alert.

Вакцину создал искусственный интеллект SAM (Search Algorithm for Ligands, Алгоритм поиска лигандов).

По словам исследователей, это название точно отражает принцип работы SAM — искать все возможные химические соединения, чтобы найти подходящий для людей препарат. Лиганды — это химические соединения, как правило небольшие молекулы, которые формируют комплексы с определенными биомолекулами, что приводит к определенным биохимическим, физиологическим или фармакологическим эффектам.

SAM «просеивал» триллионы таких соединений, чтобы найти кандидатов, которые, по его мнению, могли бы быть хорошими иммунными лекарствами для человека.

Впоследствии исследователи взяли лучших кандидатов, определенных SAM, синтезировали их в лаборатории и протестировали на клетках крови человека, чтобы увидеть, будут ли они работать.

Это подтвердило, что SAM не только имел возможность идентифицировать хорошие вещества, но и на самом деле придумал лучшие иммунные лекарственные средства, чем те, что есть сейчас, — отмечают исследователи.

Оказалось, что найденные SAM вещества смогли значительно повысить эффективность вакцины против гриппа.

Мы уже знаем по тестированию на животных, что эта вакцина лучше защищает от гриппа, превосходя существующие вакцины. Теперь нам просто нужно подтвердить ее эффективность у людей, — отмечают исследователи.

По словам ученых, это показывает, что ИИ потенциально может сократить нормальный процесс выявления и развития лекарств на десятилетия и сэкономить сотни миллионов долларов.

Напомним, в Японии недавно начался эксперимент по применению системы искусственного интеллекта для защиты детей от домашнего насилия.