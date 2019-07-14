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Дворец шекинских ханов, фото: «Википедия»

В Азербайджане 19 человек пострадали в результате падения ветви 500-летнего дерева

14 июл 2019, 18:56
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В Азербайджане 19 человек, среди которых были и туристы, пострадали в результате падения ветви 500-летнего дерева.

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Инцидент произошел на территории резиденции шекинских ханов, расположенной в городе Шеки, что на севере страны. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы, остальным была оказана медицинская помощь. Для госпитализированных пришлось из столицы страны города Баку вызвать квалифицированных специалистов, подчеркивают в министерстве.

Известно, что среди пострадавших есть двое граждан России и пятеро сирийцев.

В последние дни в регионе, где произошел инцидент, установилась ветреная погода.

Построенная в XVIII в. резиденция ханов и историческая часть города Шеки включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в августе 2017 года группа украинских туристов из Одессы попала под камнепад в Северной Осетии (РФ). В результате двух туристов придавило камнями. Впоследствии пострадавших туристов госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа.


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