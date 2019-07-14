Дмитрий Разумков, фото: LIGA.net

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вопросы переименования населенных пунктов в рамках проводимой в Украине декоммунизации должны решаться не Верховной Радой, а местными жителями на референдуме.

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Об этом Разумков заявил сегодня в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей, — считает Разумков.

В прошлом году в Институте национальной памяти сообщали, что в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, 52 тыс. топонимов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников, из которых более 1,5 тыс. были памятниками Ленину.

Напомним, Институт национальной памяти недавно обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию из-за восстановления в Харькове памятника Жукову, установка которого нарушает закон о декоммунизации. Институт призывает правоохранителей привлечь виновных к ответственности.