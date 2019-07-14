Место инцидента, фото: Novosti N

https://racurs.ua/n124279-na-nikolaevschine-avtomobil-vehal-v-gruppu-nesovershennoletnih-sportsmenov-velosipedistov-foto.html

Ракурс

В Витовском районе Николаевской области на автотрассе Н-14 «Николаев-Снигиревка» легковой автомобиль ВАЗ-21099 «Лада» въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

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Инцидент произошел сегодня в районе села Красное. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

После столкновения с велосипедистами автомобиль съехал в кювет.

В результате инцидента пострадали шесть детей в возрасте от 14 до 17 лет, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля, 25-летний житель Николаева, по предварительной информации, не пострадал.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет.

По информации издания Novosti N, пострадавшие дети были учениками николаевской ДЮСШ, они осуществляли тренировочный заезд. Водитель легкового автомобиля ВАЗ пытался обогнать группу велосипедистов, однако не заметил грузовика, который двигался ему на встречу. Чтобы избежать столкновения с ним он вернулся на свою полосу движения, однако не успел затормозить и врезался в велосипедистов.

Напомним, этой ночью на юго-западе Лондона автомобиль въехал в толпу. В результате инцидента пострадали семь человек.