Місце інциденту, фото: Novosti N

https://racurs.ua/ua/n124279-na-mykolayivschyni-avtomobil-v-yihav-u-grupu-nepovnolitnih-sportsmeniv-velosypedystiv-foto-video.html

Ракурс

У Вітовському районі Миколаївської області на автотрасі Н-14 «Миколаїв-Снігурівка» легковий автомобіль ВАЗ-21099 «Лада» в’їхав у групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

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Інцидент стався сьогодні в районі села Червоне. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Після зіткнення з велосипедистами автомобіль з’їхав у кювет.

Внаслідок інциденту постраждали шестеро дітей віком від 14 до 17 років, їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля, 25-річний житель Миколаєва, за попередньою інформацією, не постраждав.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.

За інформацією видання Novosti N, постраждалі діти були учнями миколаївської ДЮСШ, вони здійснювали тренувальний заїзд. Водій легковика ВАЗ намагався обігнати групу велосипедистів, проте не помітив вантажівку, яка рухалася йому на зустріч. Щоб уникнути зіткнення з нею, він повернувся на свою смугу руху, однак не встиг загальмувати й врізався у велосипедистів.

Нагадаємо, цієї ночі на південному-заході Лондона автомобіль в’їхав у натовп. В результаті інциденту постраждали семеро осіб.