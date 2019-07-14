Потрійна ДТП в Грузії: постраждали 11 іноземців, є загиблі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124278-potriyna-dtp-v-gruziyi-postrajdaly-11-inozemciv-ie-zagybli.html

Ракурс

Потрійна ДТП в Грузії відправила до лікарні 13 осіб, 11 з яких — іноземці. Інцидент відбувся напередодні біля грузинського курорту Кобулеті.

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В аварії загинуло подружжя. Чоловік отримав смертельні травми на місці події, а його дружина загинула у лікарні, попри всі старання медиків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Аджарії Зачервона Микеладзе, передають УНН.

Малолітні діти подружжя віком три і п’ять років перебувають у важкому стані. Також хірургічне втручання знадобилося двом постраждалим. Серед поранених двоє громадян Грузії. Ймовірно вони водії автівок.

Правоохоронці намагаються встановити обставини інциденту. Поки причини аварії невідомі. Ведеться слідство.

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