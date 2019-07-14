Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Потрійна ДТП в Грузії: постраждали 11 іноземців, є загиблі. Фото: 5 канал

Потрійна ДТП в Грузії: постраждали 11 іноземців, є загиблі

14 лип 2019, 14:55
999

Потрійна ДТП в Грузії відправила до лікарні 13 осіб, 11 з яких — іноземці. Інцидент відбувся напередодні біля грузинського курорту Кобулеті.

Loading...

В аварії загинуло подружжя. Чоловік отримав смертельні травми на місці події, а його дружина загинула у лікарні, попри всі старання медиків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Аджарії Зачервона Микеладзе, передають УНН.

Малолітні діти подружжя віком три і п’ять років перебувають у важкому стані. Також хірургічне втручання знадобилося двом постраждалим. Серед поранених двоє громадян Грузії. Ймовірно вони водії автівок.

Правоохоронці намагаються встановити обставини інциденту. Поки причини аварії невідомі. Ведеться слідство.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Київській області під час транспортної пригоди у військовому автомобілі згоріли двоє контрактників.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

На Рівненщині затримали дідуся загиблих через вибух снаряду дітей. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На території домоволодіння знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

Новини України
15:38

Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі (ФОТО, ВІДЕО)

Стихійне лихо в Непалі забрало життя 43 осіб. Десятки громадян отримали поранення і ще 17 вважаються зниклими безвісти. Сотні осіб потребують порятунку, а для евакуації задіяли 30 тис. співробітників правоохоронних органів

Світові новини
09:40

«Нахіба нам СБУ?»: біля офісу спецслужби протестують проти Медведчука (ФОТО)

У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука. Учасники акції палять фаєри, закликають відомство заарештувати Медведчука, звинувачуючи його у державній зраді і організації війни

Новини України
19:30   13 лип
Новини партнерів
Загрузка...