На американському узбережжі лютує тропічний шторм. Фото: GMA

https://racurs.ua/ua/n124277-na-amerykanskomu-uzberejji-lutuie-tropichnyy-shtorm-foto-video.html

Ракурс

В США на узбережжі лютує тропічний шторм «Баррі». Він залишив без електроенергії 117 тис. осіб.

Loading...

Наразі у штаті Луїзіана йдуть проливні дощі, а метеорологи попереджують про значні підтоплення. Аеропорт Нового Орлеана скасував усі рейси, а президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Інформації про жертв поки немає, однак найбільшу небезпеку цей шторм становить через значне випадіння опадів, яке призведе до підвищення рівня води у річках та підтоплень.

Така ситуація виникла через те, що шторм дуже повільно рухався над морем і встиг накопичити багато води. У Новому Орлеані вже фіксують підтоплення в окремих районах. Також була оголошена примусова евакуація населення.

Зазначимо, що поки тропічний шторм пересувався морем він втратив свою силу, адже до цього мав рівень урагану. Метеорологи наголошують, що просуваючись вглиб США він продовжить втрачати свою силу.

Як раніше повідомлялося, у Непалі жертвами повеней стали 43 особи.