Погода в України 15 липня: грози та дощі обіцяють синоптики. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124276-pogoda-v-ukrayiny-15-lypnya-grozy-ta-doschi-obicyaut-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 15 липня принесе грози та дощі у більшість областей. Температура повітря трохи знизиться. Сонце та тепло будуть радувати лише жителів східних та частини південних областей.

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Температура повітря вночі становитиме 9−16°, а вдень прогріється до 20−26°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 15 липня очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 12−14°, вдень — 21−23°.

У Львові протягом наступної доби дощитиме, можлива гроза. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 21−23°.

В Одесі 15 липня прогнозують дощі та грози. Вночі температура повітря опуститься до 14−16°, вдень підніметься до 24−26°.

У Дніпрі в понеділок метеорологи опадів не прогнозують. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 23−25°.

У Харкові 15 липня синоптики опадів не прогнозують. Очікується тепла і сонячна погода. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 23−25°.

На Закарпатті вночі та вдень очікується дощ та гроза. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 22−24°.

Геомагнітний стан у Києві 15 липня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення вночі та після 15.00.

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