На американском побережье бушует тропический шторм. Фото: GMA

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Ракурс

В США на побережье бушует тропический шторм «Барри». Он оставил без электроэнергии 117 тыс. человек.

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Сейчас в штате Луизиана идут проливные дожди, а метеорологи предупреждают о значительных подтоплениях. Аэропорт Нового Орлеана отменил все рейсы, а президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Информации о жертвах пока нет, однако наибольшую опасность этот шторм представляет из-за значительного выпадения осадков, которое приведет к повышению уровня воды в реках и подтопления.

Такая ситуация возникла из-за того, что шторм очень медленно двигался над морем и успел накопить много воды. В Новом Орлеане уже фиксируют подтопления в отдельных районах. Также была объявлена ​​принудительная эвакуация населения.

Отметим, что пока тропический шторм передвигался морем он потерял свою силу, ведь до этого имел уровень урагана. Метеорологи отмечают, что продвигаясь вглубь США он продолжит терять свою силу.

Как ранее сообщалось, в Непале жертвами наводнений стали 43 человека.