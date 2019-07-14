Тройное ДТП в Грузии: пострадали 11 иностранцев, есть погибшие

https://racurs.ua/n124278-troynoe-dtp-v-gruzii-postradali-11-inostrancev-est-pogibshie.html

Ракурс

Тройное ДТП в Грузии отправило в больницу 13 человек, 11 из которых -иностранцы. Инцидент произошел накануне у грузинского курорта Кобулети.

Loading...

В аварии погибли супруги. Мужчина получил смертельные травмы на месте происшествия, а его жена погибла в больнице, несмотря на все старания медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передают УНН.

Малолетние дети супругов в возрасте трех и пяти лет находятся в тяжелом состоянии. Также хирургическое вмешательство понадобилось двум пострадавшим. Среди раненых двое граждан Грузии. Вероятно, они водители автомобилей.

Правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента. Пока причины аварии неизвестны. Ведется следствие.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области во время ДТП в военном автомобиле сгорели двое контрактников.