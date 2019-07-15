Кортеж президента України. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n124293-kortej-zelenskogo-potrapyv-u-masshtabnu-dtp-v-zaporizkiy-oblasti-foto-video.html

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Авто з кортежу президента Володимира Зеленського потрапило в ДТП під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.

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Автопригода за участю машини особового складу Управління державної охорони України сталася у неділю, 14 липня. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter (Фольксваген Транспортер) в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися у попутному напрямку. Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Про це повідомила прес-служба УДО в Facebook.

В Управлінні держохорони запевнили, що штат відомства укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України. На місці ДТП працювали правоохоронці. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Причини аварії в УДО не повідомили.

Водночас спільнота «Это Запорожье» в соцмережі Instagram пише, що автопригода сталася між населеними пунктами Василівка та Мелітополь. Зазначається, що винуватцями автопригоди став саме мікроавтобус «Фольксваген» та два позашляховики, які його супроводжували.

Офіційні повідомлення про аварію у прес-службі глави держави та обласного управління Національної поліції на момент публікації новини були відсутні на сайтах цих відомств.

Нагадаємо, 14 липня в Вітовському районі Миколаївської області на автотрасі Н-14 «Миколаїв-Снігурівка» легковий автомобіль ВАЗ-21099 «Лада» в’їхав у групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. У ДТП постраждали шестеро дітей віком від 14 до 17 років.