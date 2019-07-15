Смертельна автопригода сталася на Полтавщині. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n124296-smertelna-dtp-na-poltavschyni-v-sluzi-narodu-zaperechyly-scho-vynuvatec-avariyi-ocholuie.html

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Полтавський бізнесмен Олексій Сердюков потрапив в смертельну дорожньо-транспортну пригоду, жертвою якої стала одна особа, а кілька осіб дістали ушкодження.

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ДТП сталася 14 липня на 167 км автодороги Полтава — Суми. Про автопригоду написало видання «Полтавщина» із посиланням на місцеву поліцію.

Згодом і сам Сердюков на власній сторінці у Facebook написав, що саме він спричинив аварію. Підприємець відзначив, що не впорався з керуванням під час обгону іншого автомобіля. Це призвело до зіткнення з транспортним засобом, який рухався назустріч.

За попередніми даними, травмовано п’ятеро осіб людей, серед них п’ятирічна дитина. Подробиці ДТП встановлюють правоохоронці.

Деякі засобі масової інформації поспішили повідомити, що Сердюков очолює полтавський осередок «Слуги народу». Однак у цій політичній партії офіційно спростували інформацію про причетність винуватця аварії до цієї політсили.

Олексій Сердюков, щодо якого з’явилась інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії «Слуга Народу» у Полтаві, також він не є членом партії, — зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, авто з кортежу президента Володимира Зеленського потрапило в ДТП під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві. Автопригода за участю машини особового складу Управління державної охорони України сталося 14 липня в Запорізькій області.