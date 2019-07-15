Харчове отруєння сталося в Луцьку. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n124297-masove-otruiennya-stalosya-v-piceriyi-lucka-gospitalizovano-10-osib.html

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Отруєння у піцерії «Фелічіта» сталося днями в Луцьку. Медична допомога знадобилася 10 особам.

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Постраждалих госпіталізували, вони перебувають під наглядом лікарів. Про це 15 липня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що впродовж 11−12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб. Всі вони відвідували піцерію «Фелічіта». Станом на сьогоднішній ранок постраждалі перебувають в лікарні. Також проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як відомо, гострі симптоми харчового отруєння розвиваються у короткий проміжок часу. До медичного закладу потрібно звертатись негайно, якщо отруєння отримала дитина до трьох років, вагітна жінка та люди літнього віку. Лікарі рекомендують постраждалим внаслідок отруєння у жодному випадку не приймати протиблювотних або протидіарейних препаратів, адже саме блювота і пронос є захисними механізмами організму і найкраще допомагають швидко вивести токсини з організму.

Нагадаємо, діти отруїлися в оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2» Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану (Молдова), який розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області. До інфекційної лікарні внаслідок отруєння госпіталізовані 46 дітей.