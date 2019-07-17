В таборі в окупованому Криму отруїлися 49 дітей із Росії, фото: «Народна Правда»

https://racurs.ua/ua/n124399-u-tabori-okupovanomu-krymu-otruyilysya-49-ditey.html

Ракурс

У розташованому в окупованій Євпаторії таборі «Лучистий» отруїлися 54 людини — 49 дітей, які там відпочивали, та п’ятеро дорослих — співробітників установи. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості. Причиною отруєння став норовірус.

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Постраждалі діти прибули до окупованого Криму з Казані (Республіка Татарстан). Їхній вік — від семи до 17 років. Про це повідомляє видання РІА «Новости».

Отруєння дітей відбулося вчора. Протягом доби близько 40 дітей звернулися за медичною допомогою. Згодом кількість постраждалих ще більше зросла.

Наразі працівники харчоблоку табору відсторонені від виконання ними службових обов’язків, діти в таборі переведені на сухий пайок.

Російські чиновники не виключають, що дітей, у котрих виявили симптоми норовіруса, відправлять на лікування до Татарстану.

Дитячий табір «Лучистий» розташований на західному узбережжі Криму на березі Каламицької затоки.

Нагадаємо, нещодавно в Луцьку десять людей постраждали внаслідок отруєння в одній із піцерій. Усіх їх госпіталізували.