Роман Труба, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124398-dbr-vyluchylo-vsi-11-tys-bronejyletiv-iz-brakovanoyi-partiyi-zakuplenoyi-v-2019-roci-truba.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) вилучило усі 11 тис. бронежилетів із бракованої партії.

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив очільник відомства Роман Труба.

Чиновник наголосив, що йдеться лише про конкретну партію, яка була закуплена у 2019 році.

Труба зазначив, що ці бронежилети було конфісковано завдяки зусиллям співробітників поліції, які протягом року проводили оперативно технічні заходи, та слідчим ДБР, котрі розслідували кримінальне провадження щодо дій службових осіб Міноборони, внаслідок яких було закуплене майно, що не відповідає технічним вимогам.

За словами Труби, мова йде про вищих службових осіб Міністерства оборони України.

Я не знаю мотиви тих людей, які усвідомлювали, що вони закупляють недоброякісну браковану продукцію. Можливо вони мали намір залишити ці бронежилети на складах Міністерства оборони України. А можливо, вони мали намір, щоб ці бронежилети були віддані українським військовим, — зазначив Труба.

Я достовірно знаю, що саме ці бронежилети були закуплені, що не було проведено повної перевірки, яку мали змогу провести службові особи Міністерства оборони України, і я достовірно знаю, що саме ці особи чітко розуміли, що бронежилети закупляються неякісні і ті, які не відповідають технічним вимогам, — додав очільник ДБР.

За його словами, після вилучення бронежилетів було проведено слідчий експеримент із залученням фахівців відділу досліджень Державного науково-дослідного інституту МВС України. Також були призначені дві експертизи — балістична та хімічна, щоб встановити якісний склад бронежилетів, і комплексна судово-товарознавча та економічна експертиза, щоб встановити, яка сума шкоди була завдана державі внаслідок закупки бракованих бронежилетів.

Нагадаємо, наприкінці червня у ДБР повідомили про проведення 40 обшуків за місцями проживання посадовців Міноборони, працівників комерційних структур, а також в офісних приміщеннях в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.