У Зеленського планують скоротити віце-прем'єрів, які не очолюють міністерства. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n124397-u-zelenskogo-planuut-skorotyty-vice-premieriv-yaki-ne-ocholuut-ministerstva.html

Ракурс

Реформи президента Володимира Зеленського, що стосуються змін у роботі Кабінету міністрів України, передбачають скорочення віце-прем'єрів, які не очолюють міністерства.

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Під час реформування Кабміну планується скорочення місць та посад в органах державної виконавчої влади. Про це 17 липня заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка під час брифінгу щодо позачергового засідання Верховної Ради, який транслювала ТСН.

Рябошапка сказав, що президент пропонує скоротити віце-прем'єрів, які не очолюють міністерства. Також планується скорочення органів виконавчої влади, які не є міністерствами, але перебувають у сфері управління відповідних міністерств.

У команді Зеленського вважають, що адміністративну реформу треба проводити, але за умови, що вона має виходити не з тих принципів, коли якийсь державний орган виконавчої влади створюють під конкретну людину.

За словами Рябошапки, якщо існують певні державні функції, то необхідно дивитися, які саме органи центральної виконавчої влади мають забезпечити організацію виконання цих функцій. У випадку, якщо вони не є необхідними для країни чи суспільства, тоді й функцій як таких не повинно існувати.

Держава не повинна втручатися в діяльність підприємців чи громадян, тому і такого органу теж не буде існувати, — заявив Рябошапка.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.