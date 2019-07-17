У Зеленского планируют сократить вице-премьеров, не возглавляющих министерства. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/n124397-u-zelenskogo-planiruut-sokratit-vice-premerov-ne-vozglavlyauschih-ministerstva.html

Ракурс

Реформы президента Владимира Зеленского, касающиеся изменений в работе Кабинета министров Украины, предусматривают сокращение вице-премьеров, не возглавляющих министерства.

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При реформировании Кабмина планируется сокращение мест и должностей в органах государственной исполнительной власти. Об этом 17 июля заявил заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга по вопросу внеочередного заседания Верховной Рады, который транслировала ТСН.

Рябошапка сказал, что президент предлагает сократить вице-премьеров, которые не возглавляют министерства. Также планируется сокращение органов исполнительной власти, не являющихся министерствами, но находящихся в сфере управления соответствующих министерств.

В команде Зеленского считают, что административную реформу надо проводить, но при условии, что она должна исходить не из тех принципов, когда какой-то государственный орган исполнительной власти создают под конкретного человека.

По словам представителя Зеленского, если существуют определенные государственные функции, то необходимо смотреть, какие именно органы центральной исполнительной власти должны обеспечить организацию выполнения этих функций. В случае, если они не являются необходимыми для страны или общества, тогда и функций как таковых не должно существовать.

Государство не должно вмешиваться в деятельность предпринимателей или граждан, поэтому и такого органа тоже не будет существовать, — заявил Рябошапка.

Ранее «Ракурс» сообщал, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыва внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.