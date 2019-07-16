У Зеленского предлагают уменьшить количество министерств. Фото: АП

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Ракурс

Количество министерств планируют максимально сократить. После внеочередных парламентских выборов президент Украины Владимир Зеленский планирует провести реформирование Кабинета министров.

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Формат нового Кабинета министров будет зависеть от результатов коалиционное договоренностей, ведь перед реформированием должны пройти переговоры с партнерами. Об этом заявил заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка во время брифинга в рамках форума «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента».

Отметим, что ранее советник Зеленского и кандидат в нардепы от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что Зеленский планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания и Государственный комитет ТВ и радиовещания.

Согласно замыслу, регулятор и орган исполнительной власти объединят путем внесения изменений в Конституцию. При этом Нацсовет должен остаться конституционным органом.

Такие изменения нацелены на увеличение хозяйственных функций Госкомтелерадио, а также укрепление независимости регулятора как финансово, так и личным составом.

Как ранее сообщал «Ракурс», на 18 июля Офис президента планирует инициировать созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.