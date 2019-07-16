Решение по делу «скифского золота» отложено, суд просит новых доказательств. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n124354-reshenie-po-delu-skifskogo-zolota-otlojeno-sud-prosit-novyh-dokazatelstv.html

Ракурс

Дело о «скифском золоте», решение по которому должен был вынести апелляционный суд Амстердама, отложено еще на некоторое время.

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Согласно временному решению суда, у обеих сторон будет еще два месяца, чтобы предоставить дополнительные доказательства. Суд Амстердама продолжает и далее рассматривать данное дело, окончательного решения по которому можно будет ожидать через 6−9 месяцев. Информация об этом была опубликована на официальном сайте суда.

Как отмечается в сообщении, суд откладывает вынесение решения по делу для внесения большей ясности следствием и требует от сторон дополнительной информации о «возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления». Таким образом, предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов, датированное 14 декабря 2016 года, еще не подтверждено.

До того, как суд вынесет свое окончательное решение, историческая ценность и далее будет находиться среди экспонатов Музея Алларда Пирсона в Нидерландах.

Напомним, что дело о «скифском золоте» началось еще с 2014 года, когда исторические ценности из пяти музеев Украины были представлены в Амстердаме. После аннексии Крыма его оккупационная власть потребовала вернуть экспонаты ей, но противником этого выступил Киев, так как «скифское золото» являет собой собственность Музейного фонда Украины.

В декабре 2016 года Окружным судом Нидерландов было признано незаконность нахождения экспонатов в музее Амстердама, но в конце марта 2017 года крымскими музеями была подана апелляция с требованием вернуть историческую ценность на территорию оккупированного полуострова.