Зеленский хочет принять в Украине Олимпийские игры. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n124353-zelenskiy-hochet-prinyat-v-ukraine-olimpiyskie-igry.html

Ракурс

Принять Олимпийские игры в Украине предложил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что необходимо разработать стратегический план для развития спортивной инфраструктуры и будущей возможности принять Олимпиаду.

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Соответствующее задание Зеленский поставил на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой в ​​"Олимпийском учебно-спортивном центре «Конча-Заспа». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что желательно за 3−4 года все построить и встать на очередь для принятия Олимпиады. Президент подчеркнул, что надо дать задание членам команды, которые занимаются поиском инвестиций, и бюджету для выделения денег на необходимые объекты.

В свою очередь Бубка заявил, что ближайшие ОИ, на которые можно подать заявку на проведение, это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году. Однако реалистичным ему показалось проведения каких-то из следующих Юношеских Олимпийских игр.

Как известно, в 2010 году бывший беглый президент Виктор Янукович предлагал подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в украинских Карпатах.

Как ранее сообщалось, Бубку обвинили в получении взяток во время голосования за избрание Рио-де-Жанейро столицей летних Олимпийских игр 2016 года.