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Визит Зеленского в США: Пристайко сообщил даты поездки, фото — Обозреватель

Киев планирует визит Зеленского в США в июле-августе

16 июл 2019, 13:27
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Офис президента Украины планирует визит главы государства в США в июле-августе. О том, что поездка Владимира Зеленского состоится в этот период, сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

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Пристайко заверил, что визит в США состоится уже с утвержденным новым составом Верховной Рады министром иностранных дел и утвержденным президентом новым послом Украины в США.

Заместитель руководителя Офиса президента также анонсировал назначения сегодня 12 иностранных послов Украины. Пристайко уточнил, что поездка Зеленского в Вашингтон состоится еще до визита в Варшаву по приглашению польского коллеги Анджея Дуды.

Мы планируем визит ранее, хотя Дональд Трамп приедет и в Варшаву. США прислали нам официальное приглашение, пока договариваемся о согласовании графиков, чтобы осуществить визит в июле-августе, — сообщил Пристайко.

Напомним, что именно кандидатуру Пристайко Зеленский подал в Раду для утверждения в должности министра иностранных дел.

Источник: Ракурс


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