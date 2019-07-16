Обмен заключенными: Пристайко сообщил о решении советников лидеров стран «нормандского формата»

https://racurs.ua/n124349-sovetniki-liderov-stran-normandskogo-formata-dogovorilis-ob-obmene-zakluchennymi-pristayko.html

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Советники лидеров стран «нормандского формата» договорились об обмене удерживаемыми лицами. Об этом во время брифинга сообщил 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки».

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В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент говорил 10 на 10, 15 на 15. Мы не концентрируем внимание на количестве людей. Наша цель — обменять и получить наших людей назад и разблокировать процесс «всех на всех», который долгое время был заблокирован, — сообщил Пристайко.

Он рассказал также, что обмен не является прямой функцией «нормандской группы», поскольку им занимаются омбудсмены РФ и Украины, а также гуманитарная подгруппа минского процесса. По словам Пристайко, советники определили круг вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время, в частности, разминирование. Впоследствии советники соберутся еще раз и только после этого могут принять решение о саммите лидеров.

Пристайко сообщил, что фамилия российского журналиста Кирилла Вышинского постоянно в фокусе внимания всех контактов Киева и Москвы относительно обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, что 12 июля внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже с целью восстановления работы «нормандского формата».