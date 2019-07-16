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Ракурс
Обмін ув’язненими: Пристайко повідомив про рішення радників лідерів країн «нормандського формату»

Радники лідерів країн «нормандського формату» домовилися про обмін ув’язненими — Пристайко

16 лип 2019, 12:35
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Радники лідерів країн «нормандського формату» домовилися щодо обміну утримуваними особами. Про це під час брифінгу повідомив 16 липня заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко за підсумками зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

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Впродовж місяця домовилися здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент говорив 10 на 10, 15 на 15. Ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша мета — обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх», який довгий час був заблокований, — повідомив Пристайко.

Він розповів також, що обмін не є прямою функцією «нормандської групи», оскільки ним займаються омбудсмени РФ та України, а також гуманітарна підгрупа мінського процесу. За словами Пристайка, радники визначили коло питань, які необхідно вирішити найближчим часом, зокрема, щодо розмінування. Згодом радники зберуться ще раз і тільки після цього можуть ухвалити рішення про саміт лідерів.

Пристайко повідомив, що прізвище російського журналіста Кирила Вишинського постійно в фокусі уваги усіх контактів Києва та Москви щодо обміну утримуваними особами.

Нагадаємо, що 12 липня зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі з метою відновлення роботи «нормандського формату».

Джерело: Ракурс


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