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Зеленский и Трамп. Фото: Газета.Ру

Зеленский и Трамп могут встретиться в Польше — СМИ

15 июл 2019, 11:50
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Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в сентябре 2019 года.

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Президенты Украины и США могут провести переговоры в Польше, поскольку в начале сентября туда прибудут лидеры многих стран по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше 1 и 2 сентября. Трамп прибудет в Польшу 31 августа с двухдневным визитом. Вероятно, что 1 сентября главы государств могут провести переговоры.

Зеленский будет пытаться во время этого визита провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом… Это может произойти 1 сентября, — говорится в сообщении.

О встрече Зеленского и Трампа разговоры начались сразу после инаугурации президента Украины. Тем временем американский президент проводит очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. В июне на саммите G20 в Японии Трамп и Путин говорили и об Украине, в частности, Трамп поднимал вопрос освобождения украинских военнопленных моряков. После встречи с главой РФ Трамп заявил, что он остался доволен встречей с Путиным.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа планируется на август-сентябрь 2019 года. Сейчас идет подготовка визита президента Украины в США.


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