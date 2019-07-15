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Зеленський та Трамп. Фото: Газета.Ру

Зеленський та Трамп можуть зустрітися в Польщі — ЗМІ

15 лип 2019, 11:50
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Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа може відбутися у вересні 2019 року.

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Президенти України та США можуть провести переговори в Польщі, оскільки на початку вересня туди прибудуть лідери багатьох країн з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita з посиланням на українські джерела.

Зазначається, що Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Польщі 1 та 2 вересня. Трамп прибуде в Польщу 31 серпня з дводенним візитом. Ймовірно, що 1 вересня глави держав можуть провести переговори.

Зеленський намагатиметься під час цього візиту провести переговори з президентом США Дональдом Трампом… Це мало би відбутися 1 вересня, — йдеться в повідомленні.

Про зустріч Зеленського та Трампа розмови почалися відразу після інавгурації президента України. Тим часом американський президент проводить чергову зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. У червні на саміті G20 у Японії Трамп та Путін говорили й про Україну, зокрема, Трамп піднімав питання звільнення українських військовополонених моряків. Після зустрічі з главою РФ Трамп заявив, що він залишися задоволеним зустріччю з Путіним.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа планується на серпень-вересень 2019 року. Наразі триває підготовка візиту президента України до США.


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