15 липня – останній день для зміни місця голосування: методичка для виборця. Фото:

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Ракурс

Вибори до Верховної Ради відбудуться вже цієї неділі, 21 липня. Сьогодні, 15 липня — останній день, коли можна тимчасово змінити місце голосування.

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Для того, щоб мати можливість проголосувати не за зареєстрованим місцем проживання, українським громадянам необхідно подати заяву на тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Державного реєстру виборців до 15 липня включно. Про це повідомляється на офіційному сайті Держреєстру виборців.

Для тимчасової зміни місця голосування українці повинні з’явитися у відділ ведення Державного реєстру виборців із написаною заявою і документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспортом).

За даними Держреєстру виборців, вже 219,7 тис. громадян України скористалися цим правом станом на 14 липня.

Нагадаємо, що 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори. Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський після оголошення про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія вже показала бюлетені для виборів до Ради. Згідно із законодавством, виготовлення виборчих бюлетенів було завершено за 7 днів до початку голосування.