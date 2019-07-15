15 июля – последний день для смены места голосования: методичка для избирателя. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/n124302-15-iulya-posledniy-den-dlya-smeny-mesta-golosovaniya-metodichka-dlya-izbiratelya.html

Ракурс

Выборы в Верховную Раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. Сегодня, 15 июля — последний день, когда можно временно изменить место голосования.

Loading...

Для того, чтобы иметь возможность проголосовать не за зарегистрированным местом проживания, украинским гражданам необходимо подать заявление на временное изменение места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей до 15 июля включительно. Об этом сообщается на официальном сайте Госреестра избирателей.

Для временной смены места голосования украинцы должны явиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей с написанным заявлением и документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины (паспортом).

По данным Госреестра избирателей, уже 219,7 тыс. граждан Украины воспользовались данным правом состоянием на 14 июля.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные парламентские выборы. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский после объявления о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия уже показала бюллетени для выборов в Раду. Согласно законодательству, изготовление избирательных бюллетеней было завершено за 7 дней до начала голосования.