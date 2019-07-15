Выборы в Раду: Притула потроллил Гриценко из-за агитационного ролика, скриншот фильма "Джентельмены удачи"

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Ракурс

Кандидат в нардепы от партии «Голос», шоумен Сергей Притула потроллил лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Причиной шуток Притулы в адрес Гриценко стал предвыборный ролик, в котором экс-кандидат в президенты якобы помогает Владимиру Зеленскому играть в шахматы с Путиным.

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Я бы в этом году премию «Телетриумф» за самые смешные ролики парламентской кампании отдал Анатолию Гриценко. Это просто… (смеясь, закрывает лицо руками), — заявил Притула в интервью «Украинской правде».

Его порадовал ролик, в котором «человек с рейтингом 2%" помогает играть в шахматы «юному, незрелому, неискушенному с 73% поддержки Зеленскому».

Я склоняю голову. Посыл правильный. Но, блин, ребята, как вы это реализуете! — заявил Притула.

Шоумен-кандидат сообщил, что Анатолий Гриценко сильно разочаровал его не только из-за этого ролика. Он считает, что тот слушает своих политтехнологов и забывает об этике в политике. Притула покритиковал Гриценко из-за эпизода в политическом шоу, когда тот «собрался с духом и сказал слово «хрен» в эфире».

Гриценко сказали «Вы — полковник, вы должны быть жестким, ну покажите». Вот он и выдал: «Если вы там что-то не понимаете, то не хрен вам делать в парламенте». А я сижу, угораю и думаю, а где же ты такой крутой был в 2014 году, когда пацаны десятками тысяч в добровольцы записывались?! Где же ты был со своими медалями? Ты же полковник! Где ты был, чувак? Там надо было показать, какой ты крутой, стучать кулаком по столу! — заявил Притула в интервью.

Он пожалел, что не может ходить на эфиры перед выборами из-за перелома ноги, иначе обязательно «политкорректность в карман засунул и ответил бы человеку по всей строгости закона». По его словам, Гриценко впервые в 2018 году поехал в зону АТО «пофоткаться перед выборами».