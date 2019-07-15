Сергей Притула. Фото: Live.Karabas

https://racurs.ua/n124300-pritula-oproverg-svyaz-vakarchuka-s-pinchukom-i-poyasnil-chastoe-poyavlenie-lidera-golosa.html

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Шоумен Сергей Притула, который баллотируется в народные депутаты под 30 номером партии «Голос» уверяет, что бизнесмен Виктор Пинчук не поддерживает на нынешних внеочередных парламентских выборах Святослава Вакарчука, хоть тот часто появляется на канале ICTV.

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Телеведущий объяснил, что в Украине есть ряд телевизионных каналов, которые имеют собственные политические ток-шоу. На эфир этих программ могут прийти политики и заявить о себе и о своих намерениях. Притула в интервью «Украинской правде» сообщил, почему Вакарчук игнорирует эфиры телеканалов «Наш», «112 Украина», ЗИК, NewsOne и «Интер».

По словам кандидата, на вышеуказанные телеканалы «мы не ходим, потому что есть определенная партийная гигиена». Притула отметил, что «Новый канал» Вакарчук не посещает, поскольку это развлекательный канал. Шоумен заявил, что на эфиры «5 канала» и «Прямого» представителей «Голоса» не зовут, потому что не хотят давать эфирное время людям, которые на одном электоральном поле с экс-президентом Петром Порошенко.

Остается ТРК «Украина», ICTV и «1+1». Значит, ходим туда, туда и туда. Вопрос, а может, просто у вас такое впечатление складывается, потому что, бляха, нам больше ходить некуда? Слава на ICTV не чаще, чем в «Право на власть». То есть каждую неделю он в «Право на власть», каждую неделю он на ICTV. Реже на ТРК «Украина». Никто не «топит» за Вакарчука. Хотя мы понимаем, что если бы Пинчук или кто-то, кто отвечает за то, звать людей на эфир или не звать, сказал зарубить «Голос» на уровне холдинга, то мы бы ограничились только «плюсами» и ТРК «Украина», — отметил Притула.

Ранее сообщалось, что шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Святослава Вакарчука «Голос». Притула заявил, что Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партийного списка, однако шоумен попросил поставить его на 30-ю строчку.